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Самые дешевые апартаменты обнаружили в центре Москвы

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В апреле 2019-го ценовой минимум на московском рынке апартаментов составил 2,9 миллиона рублей, свидетельствуют материалы компании «Метриум», поступившие в редакцию «Ленты.ру».

В такую сумму оценили 16-метровый лот в одном из строящихся апартаментных комплексов в Таганском районе города. В целом за январь — март квадратный метр недорогого столичного жилья без права регистрации подешевел на процент, до 170,4 тысячи рублей. Апартаменты элитного класса прибавили в цене около 11 процентов (средняя цена метра — 840,6 тысячи рублей), бизнес-класса — один процент (244,7 тысячи рублей за «квадрат»), премиум-класса — четыре процента (480,1 тысячи рублей за метр).

По данным «Метриум», всего к апрелю на московском рынке апартаментов экспонировалось 119 комплексов, где продавалось свыше десяти тысяч лотов (без учета вторичных предложений).

Помимо проекта с дешевыми апартаментами в Таганском районе, недорогие предложения (до трех миллионов рублей за лот) есть в Северном районе и в Марфино. Самые дорогие объекты, в свою очередь, представлены в Тверском районе, в Хорошево-Мневниках и на Якиманке. Рекорд стоимости в этом сегменте рынка недвижимости — 3,1 миллиарда рублей — столько просят за пентхаус площадью 1,2 тысячи метров на Софийской набережной.

Осенью 2018-го Минэкономразвития не поддержало механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы. Формально апартаменты по-прежнему имеют статус коммерческой недвижимости, хотя по факту большинство из них выполняют жилую функцию.

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