Названа стоимость самых дешевых апартаментов Москвы

В сентябре 2018 года на московском рынке новостроек в продаже находится 633 тысячи квадратных метров апартаментов. Самый доступный объект этого типа — 26-метровый в строящемся жилом комплексе на севере города — стоит 2,1 миллиона рублей, свидетельствуют материалы аналитического центра Est-a-Tet, поступившие в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 сентября.

По данным аналитиков, лоты по цене до трех миллионов рублей можно приобрести еще в двух проектах в пределах старых границ столицы. В других комплексах они заметно дороже.

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Эксперты составили «портрет» среднестатистического покупателя апартаментов: основная часть приобретателей в возрасте 31-35 лет, преобладают мужчины. Не состоящих в браке чуть больше, чем семейных, — 57 против 43 процентов. Большинство из них имеют одного или нескольких несовершеннолетних детей.

Наибольшее число покупателей апартаментов — 69 процентов — проживают в Москве. Доля клиентов из регионов России составляет 17 процентов, из Подмосковья — 14 процентов. Чаще всего этот тип недвижимости выбирают предприниматели. Чуть более половины объектов (57 процентов) приобретается с использованием ипотеки.

Неделей ранее стало известно, что механизм перевода апартаментов в жилье, разработанный депутатами Госдумы, не поддержало Минэкономразвития. Парламентарии предлагали наделить субъекты правом самостоятельно решать судьбу тех или иных апартаментных комплексов.

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