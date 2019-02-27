Российским миллионерам посоветовали снимать жилье

Аренда элитной недвижимости в Москве обойдется до двух и более раз дешевле приобретения аналогичного объекта с привлечением ипотечного кредита. К таким выводам пришли аналитики компании Savills (материалы исследования имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

«Сравнительный анализ арендных ставок и выплат по ипотечному кредиту показал, что в премиальном сегменте снимать квартиру, в среднем, более чем в два раза выгоднее, чем покупать в ипотеку», — говорится в исследовании, основанном на сопоставлении расходов потенциальных арендаторов и ипотечных покупателей элитных квартир в центре Москвы. В выборку вошли объекты площадью от 65 до 224 квадратных метров.

По расчетам Savills, аренда 65-метровой квартиры на Остоженке обойдется в 110 тысяч рублей в месяц, тогда как выплаты по ипотечному кредиту с 10-процентным первым взносом, взятому на десять лет под десять процентов годовых, составят уже 241 тысячу рублей.

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70-метровую квартиру на Поварской улице арендовать можно за 100 тысяч, а выплаты по кредиту составят уже 259 тысяч рублей. За 130-метровую квартиру на Арбате, которая сдается за 200 тысяч рублей в месяц, при ипотеке придется платить 519 тысяч, а за 180-метровую квартиру в Коробейниковом переулке — 671 тысячу в месяц. Аналогичный порядок разницы зафиксирован аналитиками и для других элитных квартир, попавших в выборку.

«Безусловно, у приобретения квартир в ипотеку, в том числе элитных, есть свои существенные преимущества», — отмечают в компании, указывая в числе основных плюсов покупки возможность сделать ремонт и планировку по своему вкусу, а также тот факт, что цена жилья может вырасти, что перекроет переплату ипотечных процентов.

«К тому же обычно покупатели элитного жилья планируют погасить ипотеку задолго до завершения полного срока», — отмечают в Savills.

По статистике экспертов Urbanus, в 2018 году покупатели элитного жилья в Москве стали в полтора раза чаще, чем годом ранее, прибегать к ипотеке. В результате доля ипотечных сделок в сегменте достигла 30 процентов. Из десяти самых дорогих квартир и апартаментов Москвы в 2018 году пять было куплено с участием банков.

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