Новым правилам продажи жилья предрекли провал

Более 80 процентов реализуемых в России жилых проектов не перейдут на проектное финансирование в июле 2019-го, когда вступят в силу новые правила работы застройщиков с дольщиками. Об этом говорится в материалах федеральной компании «Талан», предоставленных редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в Москве к переходу на эскроу-счета готовы лишь около 20 процентов новостроек, в Санкт-Петербурге — 18 процентов. Больше всего проектов, готовых к адаптации новой схемы работы, реализуется в Твери, Уфе и Казани — от 22-х до 25 процентов. Минимальная доля жилых домов и комплексов, которые будут вынуждены перейти на проектное финансирование, зафиксирована в Калуге (один процентов от площади строящихся на сегодняшний день комплексов), Новосибирске и Обнинске (по четыре процента), а также Новороссийске и Ярославле (по семь процентов).

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Ранее в мае аналитики заявляли, что переход на проектное финансирование строительства жилья спровоцирует резкий рост цен в новостройках. По мнению экспертов, минимальное увеличение составит восемь процентов.

С 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования проектов. Деньги покупателей будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.

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