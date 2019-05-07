Россиян предупредили о скором подорожании жилья

Переход на проектное финансирование строительства жилья, намеченный на лето 2019-го, спровоцирует резкий рост цен в новостройках. Об этом говорится в сообщении компании «Ленстройтрест», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По мнению экспертов, минимальное увеличение составит восемь процентов. Некоторые застройщики начали пересматривать ценники еще в конце предыдущего 2018 года. «При работе по счетам эскроу компании в среднем будут платить как минимум на четыре — пять тысяч рублей больше с каждого квадратного метра, что отразится на ценах. Увеличение стоимости квартир в новостройках происходит уже сейчас», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в «Ленстройтресте» прогнозируют уход ряда компаний с рынка жилья. Речь идет преимущественно о некрупных застройщиках, которые не смогут адаптироваться к новым правилам работы. «Наименее стабильные из них с большой вероятностью покинут рынок», — предупреждают эксперты.

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С 1 июля застройщики не смогут привлекать средства дольщиков для финансирования проектов. Деньги покупателей будут храниться на эскроу-счетах, которые недоступны для компаний до ввода новостройки в эксплуатацию. Предполагается, что организации будут пользоваться банковскими кредитами на начальных этапах строительства.

Ранее, в апреле текущего года, аналитики спрогнозировали развитие в России новых механизмов приобретения жилья. В частности, по их мнению, может прижиться комбинированная схема финансирования сделок, подразумевающая объединение рассрочки и жилищного кредитования.

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