На Алтае улучшат жизнь тысяч россиян

В Алтайском крае в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» планируется направить порядка четырех миллиардов рублей на улучшение жилищных условий восьми тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минстроя региона.

Соответствующую задачу предполагается выполнить к сентябрю 2025 года. Меры коснутся жителей 13 муниципалитетов, в том числе в шести городах и семи сельских районах.

С начала текущего года в Барнауле, Славгороде и пяти сельских районах расселено 175 квартир общей площадью 5,8 тысячи квадратных метров. Собственникам жилья выплатили более 224 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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