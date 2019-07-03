В Арктике всерьез займутся повышением качества жизни

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики проанализирует, как строится новое жилье и ликвидируется аварийное в рамках реализации нацпроектов в Арктике. Об этом заявил глава ведомства Александр Козлов на итоговом заседании коллегии министерства в Москве, передает ТАСС.

По его словам, главная задача в сфере жилищного строительства и ликвидации аварийного фонда — в повышении качества жизни местных жителей. «Для этого мы совместно с губернаторами проанализируем насколько мероприятия, предусмотренные национальными проектами, позволяют достичь результатов. При необходимости предложим дополнительный комплекс повышения качества жизни людей на арктических территориях», — пояснил Козлов.

Он добавил, что в арктической зоне выполнять национальные стратегические задачи сложнее, чем в большинстве других регионов. Так, новое жилье в Мурманской области практически никто не строит, а в Ямало-Ненецком округе уровень аварийного фонда в пять раз превышает аналогичный показатель по стране в целом.

Нацпроекты России — это масштабные программы по развитию страны в 12 сферах, где присутствуют наиболее актуальные проблемы общества. Они касаются проблем демографии, культуры, здравоохранения, образования, обеспечения жильем, экологии.

Так, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются такие федеральные проекты, как «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». С их помощью в России вырастут объемы и качество строительства жилья, более 530 тысяч людей будут переселены из аварийного жилья.

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