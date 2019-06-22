Россия официально расширится

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Гидрографы Северного флота (СФ) в 2019 году нанесут на карты более пяти недавно открытых островов в Арктике, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника отдела гидрографической службы СФ Алексея Корниса.

«Есть шесть или семь островов, существование которых предстоит подтвердить в ходе экспедиции. Самый большой из них, предположительно, имеет в длину более 500 метров», — сказал специалист.

Начальник отдела допустил, что ранее не известные участки суши могли открыться после схода с них ледников вследствие глобального потепления.

Корнис отметил, что существование таких участков суши в составе архипелага Новая Земля подтверждают снимки из космоса и данные экспедиций. «Но острова будут считаться официально открытыми, когда на них ступят гидрографы. Должно быть понятно, насколько это постоянные объекты, а не, к примеру, части ледника», — уточнил начальник отдела.

Соответствующая экспедиция СФ запланирована на август-сентябрь.

В ноябре 2018 года сообщалось, что СФ в 2019 году проведет комплексную экспедицию на Землю Франца-Иосифа.

В феврале того же года стало известно, что гидрографическая служба ВМФ Минобороны России признала открытый школьниками из Подмосковья остров Вилькицкого южный в Арктике.

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