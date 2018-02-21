Открытый российскими школьниками остров в Арктике признали в Минобороны

Гидрографическая служба Военно-Морского Флота Минобороны России признала открытый школьниками из Подмосковья остров Вилькицкий южный в Арктике. Дети нашли его по снимкам со спутников, сообщает «Роскосмос».

Первооткрывателей из подмосковной школы в Химках Минобороны возьмет в запланированную на лето арктическую экспедицию к острову. Его 14-летний Артем Макаренко и 15-летняя Валерия Саенко обнаружили, в течение года наблюдая за изменением ледников в Арктике по снимкам с нескольких спутников — 31 января они сообщили о новом объекте на всероссийских юношеских чтениях имени Королева в Самаре.

Школьники проводили исследование в рамках молодежной межрегиональной проектной группы, работающей под руководством компании «Рисксат» при поддержке корпорации «Роскосмос». Снимки, которые они изучали, были сделаны российским спутником «Канопус-В», а также европейскими Landsat-7/8 и Sentinel-1/2.

Документы о регистрации острова направлены в Русское географическое общество. Размеры острова — 410 на 780 метров, координаты центра — 75°34'06.67" северной широты N, 58°17'52.2" восточной долготы.

Ранее стало известно, что ученые Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН создадут сеть радаров для исследования ионосферы (слоя атмосферы) над Арктикой. С помощью установок комплекса ученые будут получать новую информацию о процессах на Солнце, в космосе и атмосфере Земли.

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