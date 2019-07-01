Арктический европейский совет создаст фонд поддержки бизнеса в Арктике

Арктический экономический совет разработает международную систему «Арктическая инвестиционная матрица» для помощи в создании и финансировании фонда развития сотрудничества предпринимателей в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-председателя совета Теро Ваурасте.

«Это будет объединение различных национальных финансовых механизмов, возможно, итогом будет создание международного фонда. Он будет призван помогать сотрудничеству между большими корпорациями и маленькими компаниями», — сказал он в ходе II Дальневосточного медиафорума.

По словам Ваурасте, система призвана «расширить инвестиционные возможности на международном уровне». Проект будет запущен следующей осенью.

Вице-председатель совета добавил, что странам необходимо делать более открытым международное сотрудничество по арктическим проектам. «Российские проекты, которые сегодня реализуются в арктических регионах, не очень хорошо известны за рубежом, и эти проекты, на самом деле, нужно продвигать через международные СМИ», — привел в пример он.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета и призвал объединить работающий в Арктике бизнес.

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