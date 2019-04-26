«Лидер России» привлечет инвестиции в Арктику

Финалист конкурса управленцев «Лидеры России» Магомед Гехаев стал управляющим директором Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что Гехаев займется реализацией проектов в российской Арктике и будет курировать привлечение в регион инвестиций.

Как рассказал специалист ТАСС, у него уже имеется достаточный опыт работы с инвесторами в Арктической зоне — ранее он занимал должность в ПАО «Газпром нефть». «Арктика — огромная территория с большим экономическим потенциалом. Сейчас для нее разрабатываются специальные условия, чтобы активизировать приток бизнеса, сделать Арктику более интересной для инвестирования», — пояснил Гехаев.

Гехаев стал уже вторым финалистом «Лидеров России», которого пригласили в АНО АПИ — в 2017 году в агентстве начал работать Максим Дузь, который в настоящее время занимает должность заместителя генерального директора по проектам в лесной отрасли.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. В нем участвовали представители 68 стран. В результате победителями стали 104 человека. 19 марта с ними встретился президент России Владимир Путин.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

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