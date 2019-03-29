Наставники рассказали о пользе «Лидеров России» для регионов

Победители конкурса «Лидеры России» и их наставники приняли участие в Красноярском экономическом форуме, они обсудили различные сложности при интеграции в систему управления. Об сообщается на сайте конкурса в пятницу, 29 марта.

Так, министр науки и высшего образования России Михаил Котюков заявил, что Россия должна «войти в число стран-лидеров в мире и серьезно участвовать в вопросах глобальной конкурентоспособности системы образования».

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, который также делился с конкурсантами опытом, высоко оценил саму возможность общегосударственного конкурсного отбора на управленческие должности. «Чисто математически из такой большой выборки, конечно же, выходят способные, мотивированные люди, которые хотят что-то сделать в своей жизни, лидеры», — сказал он.

По его словам, нескольким финалистам он предложил работу.

В свою очередь, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при президенте РФ Михаил Хомич заявил об эффективном использовании потенциала лидеров на региональном уровне. По его словам, участники конкурса дали дельные советы и предложения по улучшения работы предприятий в Ижевске.

Победителями второго конкурса управленцев стали 104 человека. 19 марта с ними встретился президент Владимир Путин. Он выразил надежду на то, что они смогут достойно проявить себя. 103 победителя первого сезона заняли должности в органах власти и крупных компаниях.

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