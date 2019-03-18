Путин примет «Лидеров России»

Президент России Владимир Путин 19 марта встретится с победителями конкурса «Лидеры России», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В администрации главы государства напомнили, что финалистам вручаются гранты на повышение квалификации.

Финальный этап конкурса завершился 17 марта. Каждый из победителей получит наставника из числа руководителей органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний. В этом году в качестве наставников выступят в том числе руководитель администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, глава Сбербанка Герман Греф, министр обороны Сергей Шойгу.

Заявку на участие во втором сезоне «Лидеров России» подали более 227 тысяч человек из всех российских регионов и 68 стран. В финал прошли 300 участников. В первом сезоне конкурса победителями были названы 103 человека.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

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