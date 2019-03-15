Конкурс «Лидеры России» назвали социальным лифтом для амбициозных

Конкурс «Лидеры России» является эффективным механизмом, который позволяет компетентному и амбициозному управленцу быстро построить карьеру. Такое мнение высказал в пятницу, 15 марта, ректор Высшей школы экономики, один из наставников конкурса Ярослав Кузьминов, передает ТАСС.

«Конкурс "Лидеры России" помогает создать социальный лифт и дает возможность построить быструю карьеру для человека, у которого есть способности, амбиции и умение работать с другими», — отметил Кузьминов.

Он добавил, что повышение предельного возраста конкурсантов с 50 до 55 лет полностью оправдало себя.

Кузьминов также рассказал, что один из конкурсантов прошлого года Федор Шеберстов в настоящее время возглавляет совместный проект ВШЭ и Сбербанка «Учитель для России» и направляет студентов ведущих вузов страны работать учителями в сельской местности.

Второй конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. Заявки подали более 227 тысяч человек из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тысячи конкурсантов, в финал было отобрано 300 человек, в число победителей войдут 100 участников.

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