Финалистов конкурса «Лидеры России» похвалили

Уровень компетенции и профессиональной подготовки финалистов второго конкурса управленцев «Лидеры России» повысился по сравнению с прошлым годом. Таким мнением поделился секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает в пятницу, 15 марта, ТАСС.

По его словам, в ходе состязаний участникам было предложено решить задачу, связанную с возможностями повышения электоральной активности политической партии. «Могу дать свою оценку, что участники финала очень подготовленные», — подчеркнул политик.

Он также сообщил, что в рамках задачи кадрового обновления партии планирует продолжить общение со многими финалистами вне зависимости от результатов конкурса. Турчак добавил, что по результатам предыдущих состязаний 15 участников были приняты на работу в различные органы партии.

В свою очередь первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил настрой конкурсантов. «Ребята молодцы, настроенные, мотивированные. Меня порадовала содержательность их работы», — сказал он.

В то же время, по мнению Кириенко, молодым людям стоит поучиться слушать друг друга. «[В ходе обсуждения задач] некоторые тянули одеяло на себя и не обеспечивали командную работу, но в целом я доволен», — подытожил он.

Конкурс «Лидеры России» стартовал 10 октября 2018 года. В очных турах приняли участие более трех тысяч человек, в том числе 18 участников из-за рубежа. В финал, который проходит в Сочи с 13 по 17 марта, были отобраны триста человек. Из них выберут сотню победителей.

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