Глава Петербурга Беглов устроит свой конкурс для «Лидеров России»

В Санкт-Петербурге проведут свой конкурс управленцев по аналогии с федеральным конкурсом «Лидеры России». Соответствующее соглашение заключено на открытии полуфинала конкурса в городе, передает ТАСС.

Договор подписали врио губернатора города Александр Беглов и генеральный директор некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» Алексей Комиссаров, занимающейся проведением «Лидеров России». Помимо создания регионального варианта конкурса, документ предполагает, что

«Мы договорились о том, что те участники "Лидеров России" и других конкурсов, которые проводит АНО "Россия — страна возможностей", будут замечены. Победят они или нет — не является обязательным требованием», — отметил Комиссаров. Он подчеркнул, что Санкт-Петербург стал первым российским регионом, заключившим подобный договор.

Платформа «Россия — страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия — страна возможностей» создана в мае текущего года для развития одноименной платформы.

Конкурс «Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. В этом году он проходит во второй раз. В данный момент в России проходят региональные полуфинальные испытания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!