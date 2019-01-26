Полуфиналы «Лидеров России» начались на Дальнем Востоке и Кавказе

Полуфиналы всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» начались в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах (ДФО и СКФО). Об этом сообщается в пресс-релизе оргкомитета.

На открытии этапа конкурса во Владивостоке присутствовали губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководитель Конкурса, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Мы знаем, что вектор страны сегодня развернут именно на Восток, поэтому думаю, что многие могут найти себя здесь, в Приморском крае, в составе крупных государственных корпораций и частных компаний», — заявил Кожемяко и отметил, что в Приморье полуфиналисты конкурса получают право сразу зачисляться в кадровый резерв.

В церемонии открытия в Пятигорске приняли участие полномочный представитель Президента России в СКФО Александр Матовников, ректор РАНХиГС, наставник Конкурса Владимир Мау, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и глава Пятигорска Андрей Скрипник.

Матовников напомнил, что Северо-Кавказский округ уже провел два окружных кадровых конкурса на той же платформе, что и «Лидеры России» — это проекты «Мой Дагестан» и кабардинский конкурс «Новая высота». Определенный кадровый голод на Северном Кавказе есть, и нам важно, чтобы у нас были резервы, чтобы их пополняли мотивированные люди, которые стремятся развиваться и двигаться вперед», — отметил он.

В ДФО в полуфинал конкурса прошли 240 конкурсантов. Из них Хабаровский край представляют 62 участника, Приморский край — 55, Амурскую область — 31, Республику Бурятия — 23, Забайкальский край — 19, Республику Саха (Якутия) — 15, Камчатский край — 12, Сахалинскую область — 10, Еврейскую АО — 5, Магаданскую область — 4, Чукотский АО — 4.

К участию в полуфинале СКФО допущены 136 участников. Ставропольский край представляют 55 конкурсантов, Республику Дагестан — 42, Республику Северная Осетия — Алания — 16, Кабардино-Балкарскую Республику — 10, Карачаево-Черкесскую Республику — 8, Республику Ингушетия — 3, Чеченскую Республику — 2.

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