«Лидерам России» поставили в пример волонтеров

Поддержка волонтерского движения президентом России Владимиром Путиным является примером для управленцев, заявил первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко. Его цитирует Rambler News Service в понедельник, 24 декабря.

«Волонтерство — дело добровольное. Это принципиальная история, и я считаю что такие вещи делаются примером. И то, что у нас президент сейчас сам показывает пример: это же его личное решение, когда он пришел на форум волонтеров, увидел стенд с проектом "Мечтай со мной", подошел к этому стенду и забрал все открытки, которые там оставались», — сказал он.

По словам Кириенко, есть вещи в жизни, которые должны делаться не по приказу или наставлению. Личный пример также является мотивирующее силой, пояснил он.

Ранее в понедельник Кириенко проинформировал о новом требовании, предъявляемом к финалистам всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»: на территории своего региона они должны реализовать важный проект социальной направленности.

5 декабря в ходе форума добровольцев президент Владимир Путин ознакомился с проектом «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. Глава государства принял в проекте личное участие, исполнив желания нескольких юных россиян. Так, 20 декабря он дал интервью 17-летней Регине Парпиевой.

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