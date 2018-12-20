Путин исполнил мечту 17-летней россиянки

Президент России Владимир Путин после ежегодной большой пресс-конференции дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, тем самым исполнив ее мечту. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 20 декабря.

Глава государства отвечал на вопросы девушки в течение 20 минут. В частности, он рассказал о том, как стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год.

«Мое желание простое — чтобы все желания исполнялись», — сказал он.

В завершении беседы Парпиева подарила Путину сделанную своими руками игрушечную собаку и назвала его великим президентом. Путин в свою очередь передал ей гаджеты и билеты на концерт. Встреча завершилась объятиями.

О заветном желании девушки российский лидер узнал в ходе форум добровольцев в начале декабря. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», в рамках которого исполняются желания тяжелобольных детей. К доске были прикреплены конверты с именами детей и описанием их желаний. Путин взял пять оставшихся конвертов, среди которых было послание Парпиевой.

Ранее в этом месяце российский лидер выполнил желание мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета. В вертолете рядом с мальчиком был его отец и брат. 8 декабря Путин исполнил мечту тяжело больной девочки Вероники, организовав ей экскурсию на «Мосфильм».

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