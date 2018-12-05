Путин пообещал исполнить мечты больных детей

Президент России Владимир Путин выступил в роли волонтера на форуме «Доброволец», проходившем в Москве. Он пообещал исполнить желания пяти тяжело больных людей, сообщает «Интерфакс».

Глава государства осмотрел стенд проекта «Мечтай со мной», участники которого исполняют желания больных детей. К доске были прикреплены конверты с именами детей и описанием их желаний. Любой участник форума мог взять конверт и исполнить мечту ребенка, Путин забрал все пять. Видео с этим моментом опубликовано в Telegram-канале «Пул №3».

Открыв первый конверт, президент узнал о желании 10-летнего Николая Кузнецова из Ставропольского края, который мечтает пожать ему руку. «Я хочу пожать руку президенту, потому что он для меня авторитет», — признался мальчик, проходящий второй курс химиотерапии. «Трогательная вещь, неожиданная для меня», — признался Путин и пообещал поговорить с врачами, и если состояние мальчика позволит, пригласить его в Москву на новогодних праздниках. «Если нет, то я подумаю как сделать так чтобы встретиться с Колей», — добавил он.

Другого ребенка, который хочет увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полета, президент намерен пригласить в город и прокатить на вертолете, если погода позволит. Среди желаний также оказался конверт от мальчика, который мечтает снять ролик о самолете ИЛ-96. Его Путин пообещал познакомить с летчиками специального летного отряда «Россия» и показать этот самолет.

Девочке, которая мечтает взять интервью у интересного собеседника, предстоит визит на телеканал Russia Today. Еще одной девочке, которая мечтает увидеть мир кино изнутри, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии «Мосфильм» в сопровождении ее директора Карена Шахназарова и режиссера Никиты Михалкова.

Ранее в среду, 5 декабря, прошла церемония награждения победителей конкурса «Доброволец России-2018». Главный приз достался Антону Коротченко из Смоленской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!