Россияне захотели помогать

Около 33 процентов россиян за последний год делами помогали нуждающимся. Об этом во вторник, 4 декабря, заявил председатель Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты России Артем Метелев, подводя итоги Года волонтера. Его слова приводит РИА Новости.

«Каждый третий помогает поступками, делами, а значит, у нашей страны большой потенциал», — отметил Метелев. По его словам, еще 30 процентов жителей страны помогали вещами, каждый четвертый — деньгами, 11 процентов — продуктами.

Чаще всего делами помогают люди в возрасте от 18 до 30 лет. Волонтеры более старшего возраста предпочитают жертвовать вещи или деньги. Добровольцами чаще становятся женщины — они составляют 61 процент от общего числа, однако, по словам Метелева, постепенно в волонтерское движение начинают приходить и мужчины.

Метелев подчеркнул, что 27 процентов россиян за этот год изменили отношение к добровольчеству в лучшую сторону, а 17 процентов граждан, которые не считают себя волонтерами, задумались о том, чтобы ими стать. «Отношение меняется, формируется культура, а это в том числе то, на что был нацелен Год добровольца», — пояснил он.

В конце прошлого года президент Владимир Путин объявил 2018-й год в России Годом добровольца (волонтера). Глава государства призвал россиян принять активное участие в гражданской жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

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