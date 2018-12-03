Россия
 
Последние новости
На Украине предложили новые санкции против россиян
Виновнику секс-скандала в Нобелевском комитете приписали еще одно изнасилование
«Желтые жилеты» разгромили Триумфальную арку в Париже
Мужчина захотел омолодиться с помощью суда
Ипотечные долги россиян признали беспрецедентными
Вратарь сборной России вкатился с мячом в ворота
Песков рассказал о таланте Путина «утаптывать» собеседников
Из московского автомобиля украли 40 миллионов рублей
Трамп не дождется Путина в Вашингтоне
Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчик
Новости партнеров

Губернатор Подмосковья подвел итоги Года добровольца

Перейти в «Мою Ленту»

Власти Московской области активно поддерживают добровольческие инициативы. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, подводя итоги года волонтера в регионе. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 декабря.

«Президент подписал указ об объявлении Года волонтера в 2018-м. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание к добрым поступкам, которые совершают люди самых разных возрастов. Очень надеюсь, что с каждым годом волонтерское движение будет становиться все более популярным, востребованным», — сказал Воробьев на торжественной церемонии вручения почетных грамот губернатора и нагрудных знаков.

Он отметил, что в школах учащимся рассказывают о значении добровольчества, различных волонтерских движениях в России и за ее пределами. Среди региональных проектов Воробьев выделил «Юнармию», где детей обучают правилам дорожного движения.

В свою очередь, представитель молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Боровик отметил интерес региональных чиновников к волонтерским организациям. «Работа с органами власти поставлена хорошо, мы всегда чувствуем поддержку Губернатора. Наши ребята активно принимают участие в обеспечении массовых мероприятий», — подчеркнул он.

В середине мая при губернаторе был сформирован Координационный совет в сфере добровольчества. Он задумывался как экспертная площадка для обсуждения вопросов развития волонтерской деятельности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Подмосковья создан Совет по добровольчеству
Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы
Путин предложить объявить 2018-й Годом волонтера и рассказал историю про отца
Другие материалы рубрики
Россия20:22 3 декабря

«Директор говорит, что я буду уборщиком»

Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
17:2630 ноября

Главная защитница детей назвала удаление клитора девочкам вопросом медицины

20:52 3 декабря

Ревнивый россиянин убил жену и мужа ее сестры

21:47 3 декабря

Песков рассказал о таланте Путина «утаптывать» собеседников

Россия00:0629 ноября

«Не знаю, почему мы еще живы»

Эти россияне попали в черные списки. Теперь у них нет денег, еды и надежды
18:42 3 декабря

Назначение неграмотной чиновницы на пост ректора возмутило ученых

20:5129 ноября

Поездку депутата в Майами объяснили заботой об избирателях

19:51 3 декабря

Российский вице-адмирал уличил Иммануила Канта в «предательстве родины»

Россия17:4830 ноября

«Люди будут бунтовать»

Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
16:25 3 декабря

Депутаты Мосгордумы взяли на постоянный контроль стройку в Кунцево

21:0028 ноября

Россия обогнала европейские страны по темпам заражения ВИЧ

17:26 3 декабря

Мечты о модельной карьере довели подростков-близняшек до реанимации

Россия
«Директор говорит, что я буду уборщиком»
Российский школьник пошел против системы. Теперь его пугают полицией и шваброй
Владимир Путин«Я пока никуда не собираюсь»
Путин об Украине, величии Америки и России после себя
«Люди будут бунтовать»
Истории россиян, которые теперь не смогут попасть в Украину
«Она ей в гроб говорила»
О чем причитают россияне и почему говорят с загробным миром
«Крайне неприятный тип»
Советский человек изменился. И стал еще хуже
Ревнивый россиянин убил жену и мужа ее сестры
Песков рассказал о таланте Путина «утаптывать» собеседников
Все материалы
Мир
Париж в огне
Кровь, ненависть и погромы на улицах Франции. Виноваты Макрон и бензин
Трамп не дождется Путина в Вашингтоне
Названа цель несостоявшейся встречи Путина и Трампа
Чехия отчиталась о российском вмешательстве
Разведка Британии предостерегла Россию
США и Китай запретили неприятные слова
Побег Трампа с фотосессии попал на видео
Все материалы
Бывший СССР
Доктор хаос
Латвийские врачи покидают родину. Их пациенты умирают, не дождавшись помощи
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Украина закрыла въезд российским мужчинам
Теперь их будут пускать только на похороны. Но женщинам все еще рады
Задержанные украинские катера исчезли
На Украине предложили новые санкции против россиян
В Грузии на фоне протестов поймали вооруженных украинцев
Задержанные украинские катера нашлись
Все материалы
Экономика
Катар выходит из ОПЕК
Российский газ рискует обесцениться. Это выгодно Украине
В гробу видали
Власть и бизнес зарабатывают на смерти россиян миллионы. Как это остановить?
Власти приготовились к повышению цен на хлеб
Российские олигархи стали еще богаче
Белоруссия потеряет миллиарды из-за России
Российскую оборонку сравнили с велотренажером
Тотал больше
Они бросили работу ради ставок на спорт. Что из этого вышло?
Все материалы
Силовые структуры
«Отец Мелетий засунул руку мне в трусы»
Православный священник годами совращал мальчиков. Они молчали шесть лет
Глушилки-заводилки
Профессионалы угоняют машины за считаные секунды. Вот как они это делают
«Будете реветь — сгорим и погибнем»
30 лет назад советские наркоманы захватили автобус с детьми и сбежали в Израиль
Россиянин получил 11 лет колонии за содействие ИГ
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Арестованным украинским морякам предъявили обвинение
Из московского автомобиля украли 40 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Точка невозврата
Ученый создал детей-мутантов втайне от всех. На него ополчился весь мир
Цветная война
Кто на самом деле выиграл Вторую мировую войну: Battlefield V
Мощный поднос
На что способен убийца компьютеров от Apple
«Союз МС» впервые стартовал после аварии
Россия захотела трубу Т-204
Раскрыты секретные документы о битве за Москву
Перетяжеленный Ил-112В полегчает
Все материалы
Спорт
Скользкая тема
Эта советская спортсменка покорила мир. Но ревнивый муж лишил ее славы и жизни
Черчесов назвал главную задачу сборной России
Военное положение на Украине заставило УЕФА пойти на запреты
Последние минуты жизни футболиста «Локомотива» попали на видео
«Как можно зваться великим, если не можешь побить мешка?»
Фьюри и Уайлдер выдали шикарный бой. Победителя в нем не оказалось
Пропавшего футболиста «Локомотива» нашли мертвым
Появились подробности смерти 18-летнего футболиста «Локомотива»
Все материалы
Культура
«Я — экзотичное животное»
Он снял клипы про голову-вагину и сосущихся пионеров, но готов на большее
Победа над драконами, отчаяние и новый мир
Главные русские книги года
«У нас выросла новая молодежь, которую все боятся»
Директор лучшего клуба России о хип-хопе, цензуре и фанатах Хаски
От разбоя к революции
Кино недели: новый Робин Гуд, танцы с ведьмами и лучший вестерн года
«У них у всех какая-то травма»
Европейцы приехали в Москву и поразились русским
Джордж Мартин задумал новый сериал по мотивам «Игры престолов»
«Желтые жилеты» разгромили Триумфальную арку в Париже
Все материалы
Интернет и СМИ
«Все негативное запоминается лучше»
90-е превратили Россию в страну мемов. Эпоха ушла, но шуток меньше не стало
Российский сайт поймали на торговле детьми
«Она — позор профессии»
Наглость и дерзость помогли ей обойти мужчин и стать богатейшей телеведущей мира
Карты Google случайно заполонила свастика
Самым богатым блогером в мире оказался семилетний мальчик
Незаметная деталь в красивом снимке опозорила хвастунью
Мужчина гадко отомстил соседу за ночной дебош и снискал всеобщее восхищение
Все материалы
Ценности
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Джон Леннон и Йоко ОноНе гейши
Самые сексуальные и влиятельные японки со всего света
Ефанов В.П. «Портрет А.А. Жданова»«Ему привозили свежие овощи, живых барашков и птицу»
Кто пировал в блокадном Ленинграде, пока тысячи людей умирали с голоду
Названа самая стильная россиянка
Раскрыты главные тренды в одежде 2019 года
Опубликован снимок с реальной внешностью кандидатки в самые молодые миллиардерши
Путин оценил свой лимузин
Все материалы
Путешествия
«Бросал в рот колбасу и ждал, пока оттает»
Чем встретил голландских пенсионеров ледяной Байкал
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Босха нет
Рога, вино и захерторт: чем заняться в Вене зимой
Скорбящую пенсионерку вынудили ночевать в инвалидном кресле в аэропорту
Казахский дрифт
Скалы, пробки и самса: зачем россиянам ехать в Алматы
Пассажирский самолет вознамерился покинуть Россию без разрешения
Винт катера искалечил туристку в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Их нравы
Жизнь богачей и исполнение желаний: ноябрь глазами обычных людей
Выживший
Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
Запах нищеты
Они родились, чтобы носить ведра с нечистотами. Это их убивает
Домашний медведь задрал своего смотрителя
Кормление волков изо рта прославило китаянку
Найден Пикачу в реальной жизни
В Книге рекордов Гиннесса нашли признание Крыма российским
Все материалы
Tesla по-русски
Россияне начали строить Теслы 130 лет назад — как они выглядели?
Зона комфорта Cadillac XT5
Главные фишки самого недооцененного в России премиального кроссовера
Джипы Лос-Анджелеса
Самые экстремальные переделки Wrangler
Новинки Лос-Анджелеса
Главные премьеры последней автомобильной выставки 2018 года
Toyota сделала кроссовер C-HR в стиле одежды Adidas
SsangYong показал самый экстремальный корейский внедорожник
«Калины», «Гранты» и «Приоры» отправят в ремонт из-за неправильных рулей
Все материалы
Дом
Цена жизни
В Москве есть дешевое жилье. Где его найти и как его купить?
Маленькая страна
Эта крошечная мебель поражает воображение. Ее делают в Туркмении
Ипотечные долги россиян признали беспрецедентными
Авраам Руссо решил продать элитный особняк себе в убыток
«Муж сбежал, денег нет»
Молодая москвичка взяла ипотеку. Это разрушило ее жизнь
Россиянка лишилась заграничной поездки из-за чужих долгов за свет
Пять звезд
Сколько стоит жилье в лучших странах мира
Все материалы