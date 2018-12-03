Губернатор Подмосковья подвел итоги Года добровольца

Власти Московской области активно поддерживают добровольческие инициативы. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев, подводя итоги года волонтера в регионе. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 3 декабря.

«Президент подписал указ об объявлении Года волонтера в 2018-м. Это сделано для того, чтобы привлечь внимание к добрым поступкам, которые совершают люди самых разных возрастов. Очень надеюсь, что с каждым годом волонтерское движение будет становиться все более популярным, востребованным», — сказал Воробьев на торжественной церемонии вручения почетных грамот губернатора и нагрудных знаков.

Он отметил, что в школах учащимся рассказывают о значении добровольчества, различных волонтерских движениях в России и за ее пределами. Среди региональных проектов Воробьев выделил «Юнармию», где детей обучают правилам дорожного движения.

В свою очередь, представитель молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Максим Боровик отметил интерес региональных чиновников к волонтерским организациям. «Работа с органами власти поставлена хорошо, мы всегда чувствуем поддержку Губернатора. Наши ребята активно принимают участие в обеспечении массовых мероприятий», — подчеркнул он.

В середине мая при губернаторе был сформирован Координационный совет в сфере добровольчества. Он задумывался как экспертная площадка для обсуждения вопросов развития волонтерской деятельности.