Путин предложить объявить 2018-й Годом волонтера и рассказал историю про отца

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Об этом он заявил на церемонии вручения премии «Доброволец России» в среду, 6 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Волонтеры трудятся в больницах и социальных учреждениях, помогают найти пропавших людей, оказывают посильную помощь пострадавшим в стихийных бедствиях, сохраняют природу, нашу память и культуру нашего народа, восстанавливают имена погибших солдат, помогают в проведении крупнейших международных мероприятий. (...) Убежден, именно из тысяч и миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи», — сказал глава государства.

Президент поздравил победителей премии и признался, что всегда уважительно относился к людям, которые стремятся помогать другим. По его мнению, «это ясная, простая и одновременно высокая мотивация» лежит в основе работы добровольцев и волонтеров.

Путин также рассказал участникам мероприятия, что его отец ушел добровольцем на фронт, несмотря на то, что в 1941 году имел «так называемую бронь, которая позволяла ему работать в тылу».

4 декабря глава Роспатриотцентра Ксения Рузаева сообщила, что в России насчитывается примерно семь миллионов волонтеров, занятых этой деятельностью систематически. Согласно данным социологических исследований, стать волонтерами готовы до 50 процентов граждан, добавила она.