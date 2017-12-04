В России посчитали количество волонтеров

В России сегодня насчитывается примерно семь миллионов волонтеров, занятые этой деятельностью систематически. Об этом в интервью ТАСС сообщила Глава Роспатриотцентра Ксения Рузаева.

По ее словам, посчитать количество добровольцев достаточно тяжело. «Считать ли только тех, кто каждый день этим занимается, или только один раз в неделю, или один раз в месяц», — заявила она. Одновременно Разуваева отметила, что по данным социологических исследований, стать волонтерами в России готовы до 50 процентов граждан.

«Важно отметить, что волонтеры стали уже неотъемлемой частью многих процессов. Мы, например, большую работу проводим с Министерством труда и социальной защиты, такая же история с волонтерами, которые работают при ликвидации чрезвычайных ситуаций», — заявила она.