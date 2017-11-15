На сборах по обучению поиску людей волонтеры нашли угнанный вездеход

В Московской области поисковики «Лиза Алерт» сами отыскали угнанный у них накануне уникальный вездеход «Шерп». Об этом сообщается в группе отряда во «ВКонтакте» в среду, 15 ноября.

Машина исчезла с парковки у пансионата «Левково» в Пушкинском районе вечером, 14 ноября. В это время там проходило обучение добровольцев, приехавших со всей страны. «Можно сказать, что в течение нескольких минут поиск принял всероссийский размах», — отмечено в сообщении.

Утром волонтеры сами обнаружили вездеход в селе Комягино, расположенном по соседству с пансионатом.

«Шерп» — отечественный вездеход-амфибия на шинах сверхнизкого давления диаметром 160 сантиметров, серийное производство которого началось в 2015 году в Санкт-Петербурге. На суше максимальная скорость движения у «Шерпа» — 45 километров в час, по воде — 6 километров в час.