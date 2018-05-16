В Подмосковья создан Совет по добровольчеству

При губернаторе Московской области сформирован Координационный совет в сфере добровольчества, он станет экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития волонтерской деятельности. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 16 мая.

«В состав совета вошли абсолютно разные по возрасту и основному роду занятий люди, но все они с большим опытом волонтерской деятельности, с большим багажом добрых дел и единомышленников. Они знают и видят эту сферу изнутри, понимают, в каком направлении должно развиваться добровольческое движение в Подмосковье. Это очень важно, учитывая, что совет — это постоянно действующий орган, координирующий волонтерские проекты в регионе, во многом именно совет будет определять вектор развития добровольчества Подмосковья», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Всего в новый орган вошли 24 человека, при этом на вступление были поданы 100 заявок, уточнила она. В частности, среди членов совета призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, певица Наталья Сенчукова. Финальный состав утвердил губернатор Андрей Воробьев.

6 апреля сообщалось, что волонтеры помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку.

6 декабря президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.