Россия
 
Последние новости
Новый мегамост обойдется России дороже Крымского
Стегавших москвичей нагайками казаков отстегали нагайками
Немецких голубей и арабских лобстеров задержали в Домодедово  
Трамп придумал способ есть бургеры на диете
В заброшенном морге Москвы нашли скелет женщины
Американских пловцов наказали за допинг и заставили отдать золото россиянам
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
Фотограф спустилась в подземный дом главы Avon ради жуткой эротики
Российский «Прогресс» останется самым отсталым
Знаменитости научили девушек натягивать бикини
Новости партнеров

В Подмосковья создан Совет по добровольчеству

Перейти в «Мою Ленту»

При губернаторе Московской области сформирован Координационный совет в сфере добровольчества, он станет экспертной площадкой для обсуждения вопросов развития волонтерской деятельности. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 16 мая.

«В состав совета вошли абсолютно разные по возрасту и основному роду занятий люди, но все они с большим опытом волонтерской деятельности, с большим багажом добрых дел и единомышленников. Они знают и видят эту сферу изнутри, понимают, в каком направлении должно развиваться добровольческое движение в Подмосковье. Это очень важно, учитывая, что совет — это постоянно действующий орган, координирующий волонтерские проекты в регионе, во многом именно совет будет определять вектор развития добровольчества Подмосковья», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Всего в новый орган вошли 24 человека, при этом на вступление были поданы 100 заявок, уточнила она. В частности, среди членов совета призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая, певица Наталья Сенчукова. Финальный состав утвердил губернатор Андрей Воробьев.

6 апреля сообщалось, что волонтеры помогут одиноким пожилым людям провести весеннюю уборку.

6 декабря президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й Годом добровольца и волонтера. Спустя два месяца глава государства подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Добровольцы помогут подмосковным пенсионерам убрать дворы
Путин подписал закон о волонтерах
Путин предложить объявить 2018-й Годом волонтера и рассказал историю про отца
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Чтобы осталось на еду»

Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
08:40Сегодня

Московских летучих мышей выпустили из холодильника  

10:4414 мая

Депутаты определились с наказанием за соблюдение санкций

21:2315 мая

В России появится Министерство просвещения

Россия00:0715 мая

Железка ценою в жизнь

Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
06:10Сегодня

Крымский мост «двинулся» в обе стороны

14:4213 мая

Героине мема «Денег нет, но вы держитесь» подняли пенсию на 450 рублей

16:2015 мая

Путину рассказали о рождении ребенка во время строительства Крымского моста

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
22:2815 мая

Миллиарды комаров атаковали Воронежскую область

20:3512 мая

Умер один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года

16:1115 мая

В Кремле напомнили о правах Путина

Россия
«Чтобы осталось на еду»
Состоятельные россияне экономят и не покупают дорогих вещей
Московских летучих мышей выпустили из холодильника
Совсем угорели
В России бушуют страшные пожары. Тушить их некому и нечем
Железка ценою в жизнь
Ульяну спасет срочная операция, но родители не в состоянии ее оплатить
В России появится Министерство просвещения
Крымский мост «двинулся» в обе стороны
Путину рассказали о рождении ребенка во время строительства Крымского моста
Все материалы
Мир
Борис Ельцин и Билл Клинтон«Нельзя ложиться под американцев»
Россия враждует почти со всем миром. Кто виноват и что будет дальше?
Ким Чен Ын пошел на попятную
Эквадор подсчитал траты на засевшего в посольстве Ассанжа
США назвали главную негативную сторону открытия Крымского моста
В США освободили отсидевшего по навету 18 лет чернокожего
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Все материалы
Бывший СССР
Никол ПашинянПарни с улицы
Управлять Арменией пришли странные люди. Что будет со страной?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Грузинские мечты
Общество требует легализации наркотиков. Власти не против, но сомневаются
Савченко понадеялась на помощь инопланетян Украине
Украина назвала Крымский мост «путем в никуда»
Украинцев попросили не расстраиваться из-за открытия Крымского моста
Украинская писательница пришла в бешенство из-за русского языка в поезде
Все материалы
Экономика
Вляпались
Америка утопает в дерьме. На решение проблемы нужны миллионы
Новый мегамост обойдется России дороже Крымского
Госдума случайно поставила Европе ультиматум
В России приготовились вернуть продуктовые карточки
Россия вышла в лидеры по экономической преступности
Доказательство права
Почему итог спора двух издательств имеет значение для всего российского бизнеса
Раскрыта цена билета на Hyperloop
Все материалы
Силовые структуры
«Непокорных насилуют шваброй»
Арестанты — о пытках в пресс-хатах, унижениях и муках за решеткой
В Петербурге арестовали чиновника-миллиардера
Он хранил дома более 16 миллионов долларов, а его курьеры ездили на Maserati
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Следователь шпионила за соперницей из-за ревности к бойфренду
Разбуженные после сна на посту гаишники разозлились и попали на видео
Люди в масках угнали Infiniti в Воронеже и открыли огонь по полицейским
Все материалы
Наука и техника
Армянская женщина и ее дети во время депортации в сирийскую пустыню«При поддержке Азербайджана армян вынудили покинуть родину»
Их резали турки, убивали соседи-мусульмане и предавала Россия
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
Российский «Прогресс» останется самым отсталым
В ледниках нашли следы существования древних цивилизаций
США назвали лучший российский истребитель
Официально анонсирован S.T.A.L.K.E.R. 2
Все материалы
Спорт
Во имя короля
Самая загадочная сборная едет в Россию. Надо ли ее бояться?
Белорусы заполучили Марадону
Сборная России проиграла и попала на Канаду на чемпионате мира
Полсотни фанатов прорвались в раздевалку и избили футболистов
Санкции против европейских стран открыли России путь на чемпионат мира по регби
Россиянин протащил на себе многотонный плавучий кран
Автор «золотого гола» на чемпионате мира-2014 не приедет в Россию
Все материалы
Культура
Соски в тиски
Отрезанные женские груди и мертвые дети — отвратительный и прекрасный фон Триер
Приход и расход
Канны-2018. День 7: наркотрип Гаспара Ноэ и Спайк Ли против ку-клукс-клана
«От древних людей остались амфоры, от нас останутся пакеты»
Выпускник «Фабрики звезд» поборол хайп и ушел в электронное подполье
Фотограф спустилась в подземный дом главы Avon ради жуткой эротики
Децл пожелал повернуть время вспять и не быть рэпером
Умер Том Вулф
Энтони Хопкинс стал похож на бомжа
Все материалы
Интернет и СМИ
Застряли по-черному
Они умирают в нищете и не знают, что их может спасти интернет
Раскрыты главные уловки педофилов в сети
Хакеры заставили жертв глазеть на Сталина перед уничтожением компьютера
Руководителя РИА Новости Украина этапируют из Киева
Российским интернетом займется новое министерство
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
«Вы что, хотите, чтобы эрекции у вас вообще не было?»
Газеты и журналы по-прежнему кто-то выписывает. В них печатают полную дичь
Все материалы
Ценности
Загибай
Принц подвернул, хулиган поддержал. Теперь штаны подворачивают все
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Древний мир
Кому нужны постаревшие женщины
Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет
Женские купальники заменили скотчем
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Откровенные наряды детей возмутили родителей
Все материалы
Путешествия
Долби мой лед
Что манит туристов в самое загадочное место Европы
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
Европейцев накормят блюдами времен голодомора
Мост в Крым разожжет аппетиты туристов
Козлам запретят летать на самолетах
Все материалы
Из жизни
Не в себе
Как живут люди, в жилах которых течет кровь умерших
Соседи приняли спор с попугаем за домашнее насилие и вызвали полицию
«В смысле ты не пробовала водку?»
Россиянка отправилась учиться в Норвегию и осела в Голландии
Белки спрятали под капотом автомобиля 23 килограмма шишек
Женщина наготовила коллегам пирожных со слабительным и лишилась работы
Злоба и забвение
Оголенные бедняки и вечная грязь глазами модного фотографа
Мать отбила пятилетнюю дочь у схватившего ее медведя
Все материалы
Подушка опасности
14 смертей и взорвавшийся завод: почему подушки безопасности Takata начали убивать людей
Тест новой Toyota Camry
Мы поездили на новой Camry и не поверили, что это Toyota
Конкуренты Rolls-Royce Cullinan
Самые роскошные и дорогие внедорожники на рынке
Тест BMW i8 Roadster
Первый тест BMW i8 Roadster: самого необычного спорткара на каждый день
«Молодежный» кроссовер Volkswagen получит аудиосиcтему Beats
Tesla Model X отбуксировал пассажирский Boeing
В Туркменистане изымают номера с цифрами «77» для семьи президента
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы