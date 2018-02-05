Путин подписал закон о волонтерах

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий волонтерскую деятельность в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 5 февраля.

Законом обеспечивается взаимодействие в отношениях между добровольцами (волонтерами), организаторами их деятельности, благополучателями, а также представителями власти и местного самоуправления. Помимо этого, уравниваются понятия «добровольчество» и «волонтерство», определены статусы соответствующих организаций и их участников, а также их права и обязанности.

Так, установлено, что организаторами волонтерской деятельности являются некоммерческие организации и физические лица, привлекающие добровольцев и руководящие ими. К волонтерским организациям причислены некоммерческие общественные организации, движения, учреждения, религиозные организации, ассоциации и союзы, а также фонды и АНО. Кроме того, право привлекать волонтеров предоставлено государственным и муниципальным органам.

Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации в конце января этого года. Законопроект о волонтерстве вносился на рассмотрение нижней палаты парламента еще в 2013 году.

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