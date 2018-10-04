Федор Смолов и Алина Загитова призвали россиян быть добрее

Российские музыкальные исполнители, спортсмены и блогеры снялись в социальном видеоролике, который появился в официальном Instagram-аккаунте Года добровольца (волонтера) в среду, 3 октября.

Видео стало продолжением акции «Время добрых дел пришло». Его посвятили добродетелям, присущим волонтерам: чести, заботе, помощи и милосердию.

Сюжет кампании построен на противопоставлении фраз и слов: «Равнодушие не лечится», «Быть злым не модно», «Корысть — удел слабых» и других.

В съемках приняли участие футболист Федор Смолов, фигуристка Алина Загитова, рэпер Мот с женой, блогер Мария Мельникова, певица Валерии и её муж Иосиф Пригожин.

В конце прошлого года Владимир Путин объявил 2018-й год в России Годом добровольца (волонтера). Президент призвал россиян принять активное участие в гражданской жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.

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