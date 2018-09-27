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«Локомотив» вновь лишился Смолова

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Федор Смолов

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов получил травму связок плеча в матче 1/16 финала Кубка России против калининградской «Балтики». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, на следующей неделе 28-летнему форварду предстоит операция, после которой он сможет вернуться в строй только через месяц.

Смолов получил травму на 115-й минуте встречи, вступив в борьбу с защитником соперника Андреем Буйволовым. Арбитр Алексей Амелин посчитал, что Буйволов не нарушал правила. Матч завершился в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу железнодорожников.

Смолов перешел в «Локомотив» из «Краснодара» 9 августа. Во время встречи шестого тура Российской премьер-лиги против краснодарской команды (1:2) футболист получил травму и и был заменен на 57-й минуте.

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