Чемпион России купил Смолова

Московский «Локомотив», в прошлом сезоне ставший чемпионом России, приобрел нападающего сборной России Федора Смолова. Об этом пресс-служба столичного клуба сообщила в Instagram.

6 августа появилась информация о возможном переходе 28-летнего футболиста сборной России в стан москвичей. Отмечалось, что «Локомотив» рассчитывал купить Смолова за 9 миллионов евро.

Фото опубликовано @fclokomotiv

После домашнего чемпионата мира оценочная трансферная стоимость Смолова снизилась: форвард не сумел забить ни в одном из пяти матчей на турнире. Портал Transfermarkt до ЧМ оценивал российского нападающего в 16 миллионов евро, после него — в 14 миллионов евро.

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала мундиаля, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти. Смолов не сумел реализовать удар с одиннадцатиметровой отметки, чем вызвал критику со стороны журналистов и болельщиков.

Смолов выступал за «Краснодар» с 2015 года. В составе «быков» он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

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