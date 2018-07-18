Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира

После завершившегося чемпионата мира трансферная стоимость двоих футболистов сборной России снизилась. Об этом свидетельствуют данные портала trankfermarkt.com.

До начала мундиаля нападающий Федор Смолов оценивался в 16 миллионов евро, теперь его стоимость составляет 14 миллионов. На турнире он провел пять матчей и не забил ни одного гола. Игорь Смольников вышел на поле только в матче с Уругваем и получил красную карточку, его стоимость снизилась с 7 до 6,5 миллионов евро.

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В составе сборной больше всех подорожал полузащитник Александр Головин — с 18 до 26 миллионов евро (четыре матча, один гол). Стоимость полузащитника Дениса Черышева возросла на пять миллионов (пять матчей, четыре гола). Стоимость остальных игроков либо увеличилась меньше, либо осталась на прежнем уровне.

На домашнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии по пенальти. Победу на турнире одержали французы. Мундиаль проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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