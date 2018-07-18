Побывавшие на ЧМ-2018 болельщики пожелали вернуться в Россию

Согласно опросу Ассоциации туроператоров России (АТОР), большинство иностранных гостей чемпионата мира-2018 готовы вновь приехать в Россию. Об этом сообщает «Р-Спорт».

«После проведения опроса выяснилось, что 87 процентов гостей ЧМ хотели бы вернуться в Россию снова», — заявила представитель ассоциации Майя Ломидзе.

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Она также выразила надежду, что это приведет к увеличению туристического потока. «Мы уже прогнозировали, что в 2019 году этот показатель увеличится на 20 процентов, но после проведения мундиаля можно сказать, что это был очень осторожный прогноз», — подчеркнула Ломидзе.

15 июля президент России Владимир Путин заявил, что для обладателей «паспорта болельщика» безвизовый въезд в Россию будет продлен. Речь шла о пролонгации многократного въезда до конца 2018 года.

Чемпионат мира прошел в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции. В решающем матче трехцветные обыграли команду Хорватии со счетом 4:2.

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