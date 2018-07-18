Футболисты сборной России подорожали после ЧМ-2018

Ряд футболистов сборной России по футболу выросли в цене по итогам чемпионата мира-2018. Оценка произведена экспертами портала Transfermarkt.

Голкипер сборной России 32-летний Игорь Акинфеев подорожал на три миллиона евро. Его оценочная стоимость от 15 июля составляет 12 миллионов евро. Его партнеры по московскому ЦСКА также выросли в цене: защитник Марио Фернандес теперь оценивается в 20 миллионов евро (до ЧМ его примерная стоимость составляла 16 миллионов), полузащитник Александр Головин подорожал на 7 миллионов евро, и теперь его оценочная стоимость составляет 25 миллионов евро. Это делает хавбека самым дорогим футболистом сборной России.

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Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев подорожал более чем в два раза, теперь его оценочная стоимость составляет 8 миллионов евро. Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин стал дороже на два миллиона евро. По итогам ЧМ-2018 Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Артем Дзюба также оценивается в 10 миллионов евро. За время турнира он подорожал на три миллиона евро.

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. После победы над Испанией в 1/8 финала, команда под руководством Станислава Черчесова уступила хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

Чемпионат мира проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем стала сборная Франции, переигравшая в финале хорватов со счетом 4:2.

Вся галерея «Россия попрощалась с чемпионатом мира» Продолжить Марио Манджукич Фото: Frank Augstein / AP 1 /23

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