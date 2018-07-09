Дзюбу захотели в Китае

Китайский клуб «Шанхай Шеньхуа» проявил заинтересованность в трансфере нападающего сборной России Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Спорт Экспресс».

По информации издания, китайцы в ближайшее время сделают официальное предложение по трансферу футболиста. Решение вопроса о покупке необходимо принять в срок до 13 июля, когда в китайской Суперлиге закроется период дозаявок.

4 июля стало известно, что нападающий вернется в петербургский «Зенит» из тульского «Арсенала», где на правах аренды он выступал с начала 2018 года. За «Арсенал» Дзюба забил шесть мячей в десяти играх. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.

В составе национальной команды на чемпионате мира 2018 года Дзюба забил 3 мяча и сделал 2 голевые передачи в пяти матчах турнира.

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