Дзюбу захотели в АПЛ

Нападающий сборной России Артем Дзюба попал в сферу интересов клуба Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил главный редактор «Спорт-Экспресс» Сергей Егоров.

Согласно информации Егорова, 29-летний форвард привлек внимание валлийского клуба «Кардифф Сити», который начнет сезон-2018/2019 в АПЛ. В четырех матчах на чемпионате мира-2018, россиянин забил три гола и отдал одну результативную передачу.

4 июля стало известно, что нападающий вернется в петербургский «Зенит» из тульского «Арсенала», где на правах аренды он выступал с начала 2018 года. За «Арсенал» Дзюба забил шесть мячей в десяти играх. Портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 7 миллионов евро.

«Кардифф Сити» в сезоне-2017/18 завоевал серебряные медали Чемпионшипа (второго по значимости дивизиона в Англии) и гарантировал себе выход в премьер-лигу.

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