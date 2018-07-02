Спорт
 
Последние новости
Путин запретил украинский транзит
Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян
В России начнут блокировать краденые телефоны
Поедающих хот-доги фанатов в кокошниках окрестили символом победы России
Радостный японец захотел «дать пять» незнакомцу и получил по лицу
На Украине уничтожили памятник Пушкину
Начались продажи легендарной Nokia 8110 из «Матрицы»
Названы районы Москвы с дешевыми съемными комнатами  
Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая
Новости партнеров

Дзюба «обучил» Акинфеева победному сейву в матче с Испанией

Перейти в «Мою Ленту»
@TeamRussia / Twitter

Нападающий сборной России Артем Дзюба отбил ногой пенальти на предматчевой тренировке сборной России — похожий сейв удался и Игорю Акинфееву в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 чемпионата мира против Испании. Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

На видео Дзюба парирует удар партнера с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий сделал это правой ногой.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти», — гласит подпись под роликом.

Россия победила Испанию в серии пенальти со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ключевым эпизодом стал сейв Акинфеева. Российский голкипер справился с ударом Яго Аспаса, отбив мяч ногой.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Успех сборной обогатил российский футбол на миллионы
Дзюба призвал сборную «умереть на поле» в матче с Испанией
Сборная России вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Дзюба признался в готовности встать на ворота в матче с испанцами
Другие материалы рубрики
Спорт19:56 1 июля

Команда мечты

Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
12:59Сегодня

Акинфеева изобразили святым

12:23Сегодня

Испанцы нарекли россиян одним из самых слабых соперников в истории ЧМ

04:5227 июня

Сборную Англии поселили возле элитного стриптиз-клуба

Спорт00:0330 июня
Чемпионы и обладатели Кубка СССР — футболисты московского «Спартака» на Красной площади

«Мячик гоняли здорово, люди оказались дерьмо»

Убийцы Сталина и шпионы фашистов: за что Берия посадил основателей «Спартака»
11:46Сегодня

В честь Дзюбы назвали ребенка

10:25Сегодня

Бывший игрок сборной России обесценил победу Черчесова

19:0027 июня

Германия проиграла Южной Корее и вылетела с чемпионата мира

Спорт19:4030 июня

Сирота казанская

Месси остался без Кубка мира. Аргентину разбил девятнадцатилетний француз
09:51Сегодня

Успех сборной обогатил российский футбол на миллионы

07:33Сегодня

Радость российских болельщиков приняли за гром

00:4227 июня

Месси поселят в отель с видом на Роналду

Россия
«Пациент мертв, но сведений об этом нет»
Россияне умирают от рака. Статистика это скрывает?
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Собрался весь двор и надавали тумаков»
Парень с ДЦП избил шестилетку. Его поддержали тысячи людей
Град застиг россиянина на трассе и разбил его машину
Жители пригорода Тольятти попросили Собчак защитить их от свалки
Треть молодых россиян захотели эмигрировать
Молодежь запросила себе пенсию
Все материалы
Мир
Черная бухта
Во что китайцы превратили богатейший город Азии
США призвали Великобританию вооружиться
Коалиция Меркель передумала распадаться
Побег гангстера из тюрьмы на вертолете попал на видео
Курды убили главного финансиста ИГ в Ираке
Французский посол похвалил венгров за борьбу с мигрантами и лишился работы
Старая беда
Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой
Все материалы
Бывший СССР
Штыки друзей
Почему Приднестровье не хочет отпускать российских миротворцев
На Украине уничтожили памятник Пушкину
Киев огласил список готовых к выдаче заключенных-россиян
На Украине снова зарезали цыганку
Украинский омбудсмен выдвинула ультиматум России
Порошенко назвал самого искреннего друга Украины
Обыск у гендиректора таможенного оператора Армении Norfolk Consulting Армена УнанянаВзятки и братки
В Армении трясут чиновников и генералов. У них находят миллионы и склады оружия
Все материалы
Экономика
Короткое замыкание
Они изменили мир и спасли Ленина, но их сгубила жадность
«Аэрофлот» остался лидирующим авиабрендом Европы по версии World Travel Awards
Второй фронт
США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия
Филарет Гальчев стал партнером школы управления «Сколково»
Названы отличия российского пива от чешского
Подсчитаны доходы России от дружбы с Саудовской Аравией
Польше разрешили требовать скидку на российский газ
Все материалы
Силовые структуры
Судья в законе
Он решал споры между ворами по всей стране и спасал авторитетов от смерти
Черные властелины
Криминальные короли России бьются за воровской престол. Что о них известно?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Названы самые популярные преступления в России
В России начнут блокировать краденые телефоны
ФСБ задержала африканцев за попытку сбежать из России в Норвегию
Таксист избил россиянина за громкий хлопок дверью и пошел под суд
Все материалы
Наука и техника
Нереальный упырь
Доктор-вампир из Лондона лечит и калечит: обзор игры Vampyr
Чума фашизма
Тепленькая пошла
России предсказана климатическая катастрофа
«Роскосмос» раскрыл судьбу «Науки»
В США признали беззащитность России восточнее Урала
Раскрыты подробности испытаний «ракеты Путина»
Раскрыта тайна строительства Стоунхенджа
Все материалы
Спорт
Команда мечты
Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!
Дзюба «обучил» Акинфеева победному сейву в матче с Испанией
Акинфеева изобразили святым
Испанцы нарекли россиян одним из самых слабых соперников в истории ЧМ
В честь Дзюбы назвали ребенка
Бывший игрок сборной России обесценил победу Черчесова
Успех сборной обогатил российский футбол на миллионы
Все материалы
Культура
Результат на лицо
Пять геев ездят по Америке и навсегда меняют мужчин
Грязные мифы
Дети-мутанты, одиночество и мучительная смерть на откровенных снимках
«Иногда могут помочь таблетки валиума и алкоголь»
Как сделать брак по расчету счастливым
Умерла заслуженная артистка России Ольга Лозовая
Боярский узнал о победе сборной России и онемел на сцене
Финал «Игры престолов» станет самым кровавым и жестоким в истории сериала
Рэпер поспорил на тату на лице в случае победы сборной России над Испанией
Все материалы
Интернет и СМИ
«Готовы раздвинуть ноги при звуке иностранной речи»
Кто и зачем объявил россиянкам войну за секс с иностранцами
«Простите, парни, что поливал вас дерьмом на каждом углу»
Россия уделала Испанию на чемпионате мира. Вся страна в шоке и ликует
Зомби-террористы
Компьютеры тайно делают их хозяев преступниками. Спасения нет
Джихадистов унизили снимком главаря в окружении полуголых девиц
Слухи о беременности Ксении Собчак подтвердились
Карты Google подписали Крымский мост на украинском языке
Слова губернатора о провале немцев на ЧМ из-за жертв войн оказались «наляпаны»
Все материалы
Ценности
По минимуму
Почему сексуальная одежда не нужна российским женщинам
Ваша взяла
Оборванцы с полиэтиленовыми пакетами захватили мир. Что дальше?
Большой Иосип
Женщины, роскошь и голубой вагон югославского вождя
Девушки начали носить купальник вверх тормашками
Женщины начнут ходить в перевернутых шортах
50 Cent унизил Мэйуэзера за часы
Полные девушки в открытых платьях попали на обложку арабского Vogue
Все материалы
Путешествия
«Стены были пропитаны запахом марихуаны»
Москвич сбежал в Азию искать себя, а обрел камни в почках
Короли барной стойки
Они смешивают коктейли, как никто другой в России
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
Пострадавшим от отмены чартеров туристам объяснили схему возврата денег
Количество самолетов в небе побило рекорд
Франция нашла развлечение для нудистов
Автобус с российскими туристами упал в овраг
Все материалы
Из жизни
«Очередь за квартирами как в СССР»
История москвички, переехавшей в Швецию
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
То еще зрелище
Первые арбузы, цветастый Киев и след гангстеров: июнь глазами обычных людей
Редкого носорога убили за один сантиметр рога
Американка отрастила кустистую бороду и обрела счастье
Опубликованы редкие кадры с самыми толстыми свиньями в мире
Акула попыталась утащить под воду кормившую ее туристку
Все материалы
История Suzuki Jimny
Как карманный японский внедорожник протянул на конвейере 50 лет — больше Гелендвагена?
Бюджетники
Очень дешевые версии дорогих машин
Машины ниже шлагбаума
Автомобили, которые без пропуска и денег проедут под шлагбаумом
В отпуск? На футбол!
Дома на колесах Rolls-Royce, Ferrari и BMW или идеальный транспорт для путешествия между матчами Чем
Показан шестиметровый пикап «Газель» с кожаным салоном
Пикапу Mercedes-Benz X-Class добавили детали от «Майбаха»
«Ниву» разрешили заправлять 92-м бензином
Все материалы
«Зданий советского качества нет ни в Европе, ни в Америке»
Что снести, а что оставить в Москве? Архитектурный мэтр знает ответ
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Названы три города России с дорожающими квартирами
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Россия установила новый ипотечный рекорд
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Все материалы