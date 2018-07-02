Дзюба «обучил» Акинфеева победному сейву в матче с Испанией

@TeamRussia / Twitter

Нападающий сборной России Артем Дзюба отбил ногой пенальти на предматчевой тренировке сборной России — похожий сейв удался и Игорю Акинфееву в серии послематчевых пенальти в матче 1/8 чемпионата мира против Испании. Видео размещено в официальном Twitter-аккаунте сборной России.

На видео Дзюба парирует удар партнера с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий сделал это правой ногой.

«Откроем вам секрет: именно Артем Дзюба на тренировке обучил Игоря Акинфеева последнему сейву в серии пенальти», — гласит подпись под роликом.

Россия победила Испанию в серии пенальти со счетом 4:3 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Ключевым эпизодом стал сейв Акинфеева. Российский голкипер справился с ударом Яго Аспаса, отбив мяч ногой.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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