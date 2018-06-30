Дзюба признался в готовности встать в ворота в матче с испанцами

Нападающий сборной России Артем Дзюба не исключил, что если матч 1/8 финала чемпионата мира против испанцев дойдет до серии пенальти, он сможет встать на ворота. Слова форварда приводит «Матч ТВ».

«Нервы будут для всех. Пенальти — это лотерея психологическая. Может быть, я вообще в ворота встану на пенальти, посмотрим. Я ведь тренировался», — отметил 29-летний Дзюба.

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29 июня нападающий признался, что сборная в матче с командой Испании попытается совершить небольшое чудо. Дзюба отметил, что испанцы остаются топовой командой.

Сборная России впервые в своей истории преодолела групповой этап на чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова вышла в 1/8 финала со второй строчки, обыграв в квартете команды Саудовской Аравии (5:0) и Египте (3:1) и уступив сборной Уругвая (0:3).

Дзюба принял участие во всех трех матчах россиян на групповом этапе. В его активе два забитых мяча и один голевой пас на турнире.

Матч между командами России и Испанией состоится 1 июля. Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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