Дзюба признался в готовности встать в ворота в матче с испанцами

Нападающий сборной России Артем Дзюба не исключил, что если матч 1/8 финала чемпионата мира против испанцев дойдет до серии пенальти, он сможет встать на ворота. Слова форварда приводит «Матч ТВ».
«Нервы будут для всех. Пенальти — это лотерея психологическая. Может быть, я вообще в ворота встану на пенальти, посмотрим. Я ведь тренировался», — отметил 29-летний Дзюба.
29 июня нападающий признался, что сборная в матче с командой Испании попытается совершить небольшое чудо. Дзюба отметил, что испанцы остаются топовой командой.
Сборная России впервые в своей истории преодолела групповой этап на чемпионате мира. Команда Станислава Черчесова вышла в 1/8 финала со второй строчки, обыграв в квартете команды Саудовской Аравии (5:0) и Египте (3:1) и уступив сборной Уругвая (0:3).
Дзюба принял участие во всех трех матчах россиян на групповом этапе. В его активе два забитых мяча и один голевой пас на турнире.
Матч между командами России и Испанией состоится 1 июля. Встреча пройдет на столичном стадионе «Лужники» и начнется в 17:00 по московскому времени.
Чемпионат мира продлится до 15 июля.