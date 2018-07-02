Успех сборной обогатил российский футбол на миллионы

Российский футбольный союз (РФС) получит от Международной федерации футбола (ФИФА) призовые в размере четырех миллионов долларов за выход сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно схеме распределения призового фонда турнира, общая сумма выплат для РФС после выхода сборной в четвертьфинал составит 16 миллионов долларов. Восемь миллионов долларов получено в качестве призовых за участие в групповом этапе. Еще четыре миллиона за преодоление группового этапа.

Материалы по теме Команда мечты Акинфеев похоронил Испанию. Россия в четвертьфинале!

1 июля сборная России пробилась в 1/4 финала чемпионата мира. Россияне обыграли команду Испании в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили, завершившись со счетом 1:1.

В группе команда Станислава Черчесова противостояла сборным Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Россияне одержали две победы — в матчах с Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1). В заключительном туре группового этапа сборная России потерпела единственное поражение на турнире, крупно уступив уругвайцам (0:3).

В 1/4 финала сборная России встретится с командой Хорватии. Матч пройдет 7 июля в Сочи. Встреча начнется в 21:00.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!