Выход в плей-офф ЧМ обогатил сборную России на миллионы долларов

Сборная России, досрочно оформившая выход в плей-офф чемпионата мира по футболу, заработала 12 миллионов долларов. По информации «Чемпионат.com», столько получает каждая национальная федерация, команда которой выходит в 1/8 финала мирового первенства.

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Международная федерация футбола (ФИФА) заплатит россиянам 8 миллионов долларов за участие в групповом этапе и еще 4 миллиона за преодоление первого раунда. Большая часть суммы пойдет на покрытие расходов Российского футбольного союза (РФС) на подготовку сборной, другая часть будет разделена между РФС и командой — футболистами, тренерами и персоналом.

В случае победы в 1/8 финала сборная России обогатится в общей сложности на 16 миллионов долларов. Новый чемпион мира получит 38 миллионов, серебряный призер — 28 миллионов, бронзовый — 24 миллиона долларов.

Схема премирования игроков и тренеров сборной России стала известна еще до начала ЧМ. Сообщалось, что за каждую ничью футболисты получат по 7,5 тысячи евро, а за победу — по 15 тысяч евро.

Сборная России одержала две победы — над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) — и возглавляет турнирную таблицу в квартете A. В заключительном матче группового этапа команда Станислава Черчесова сыграет с уругвайцами (25 июня).

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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