Обнаружено предсказание успехов сборной России на чемпионате мира

Пользователь Twitter Jin Dragon в шутку предсказал победы сборной России на чемпионате мира за день до старта турнира и оказался прав. Запись от 13 июня доступна в его Twitter-аккаунте.

«А представьте, что сборная России завтра выигрывает 5-0 Саудовскую Аравию, потом разделывается с Египтом 3-1, а затем вырывает на последних минутах победу у Уругвая! Представили? Вы яркая и неординарная личность!», — отметил он за день до официального старта турнира. После того, как сборная вышла в плей-офф мундиаля запись собрала почти тысячу «лайков».

20 июля сборная Уругвая победила Саудовскую Аравию со счетом 1:0, что позволило сборной России оформить досрочный выход в 1/8 финала чемпионата мира. До этого команда Станислава Черчесова переиграла саудитов и египтян с указанным в посте счетом.

Турнир продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Матч между россиянами и уругвайцами пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

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