Уругвай победил и вывел Россию в плей-офф чемпионата мира

Сборная Уругвая обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 1:0 в матче второго круга группового этапа на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный гол на 23-й минуте забил нападающий Луис Суарес.

Победа южноамериканцев обеспечила сборной России досрочный выход в стадию плей-офф турнира. После победы над египтянами со счетом 3:1, команду Станислава Черчесова устраивала ничья или победа Уругвая в матче с саудитами.

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Южноамериканцы также сыграют в 1/8 финала. У обеих команд по шесть очков.

Последний раз отечественные футболисты выходили из группы на чемпионате мира в 1986 году. Тогда сборная СССР в 1/8 финала турнира уступила бельгийцам со счетом 3:4.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Сборная России в заключительном матче группового этапа встретится с Уругваем. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

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