Матч Уругвая и Египта в Екатеринбурге не собрал аншлага

Матч первого тура группы А между сборными Уругвая и Египта не собрал аншлага на трибунах стадиона «Екатеринбург Арена». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На момент публикации новости идет второй тайм, счет в матче не открыт. Особенно много свободных кресел на нижнем ярусе центральной трибуны. Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира Алексей Сорокин удивился количеству незанятых мест и заявил, что на матч было реализовано 32 тысячи билетов.

Вместимость стадиона в Екатеринбурге составляет 35 тысяч зрителей, после проведения чемпионата мира она будет снижена до 25 тысяч. Временные трибуны за воротами демонтируют.

Мундиаль проходит в 11 городах России и продлится до 15 июля. Сборные Уругвая и Египта на групповом этапе встретятся также с командами России и Саудовской Аравии.

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