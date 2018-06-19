Черчесов прокомментировал победу сборной России над Египтом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над египтянами в матче второго круга группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Необходимо было выигрывать, чтобы решать наши задачи. Египтянам надо было выигрывать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф. Мы хотели выиграть. Это совершенно разные психологические полярности. Египет не всегда справляется со словом "надо", когда приходится играть первым номером. Мы же все это учли», — сказал Черчесов.

Ранее 19 июня сборная России обыграла команду Египта со счетом 3:1. Таким образом, российская команда лидирует в группе А, имея в активе шесть очков. Египтяне первыми из стран-участниц мундиаля лишились шансов на выход в плей-офф чемпионата мира.

Мировое первенство продлится до 15 июля. Матч второго круга между Саудовской Аравией и Уругваем состоится 20 июня в Ростове-на-Дону. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

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