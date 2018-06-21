Украинский комментатор посмеялся над «оргазмом» российских болельщиков

Украинский спортивный журналист и футбольный комментатор Виктор Вацко прокомментировал реакцию российских болельщиков на победы сборной России на чемпионате мира-2018. Украинец поделился мыслями по данному поводу в своем Twitter-аккаунте.

«Так смешно следить за реакцией русских на результаты своей сборной», — отметил Вацко. Журналист также утверждает, что перед мундиалем в адрес команды Станислава Черчесова было много критики со стороны россиян.

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«Теперь — абсолютный оргазм и величие, несмотря на то, что только с третьего тура ЧМ они начнут играть против настоящих футболистов», — заключил он.

Сборная России преодолела групповой этап на чемпионате мира впервые в своей истории. Победы над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) принесли в копилку россиян 6 очков. Сборная Уругвая, переиграв во втором круге команду Саудовской Аравии (1:0), гарантировала сборной России досрочный выход в 1/8 турнира.

В плей-офф россиянам предстоит встретиться с одной из команд группы B. После двух туров по четыре очка в своем активе имеют команды Португалии и Испании.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Матчи третьего круга с участием команд группы A пройдут 25 июня. Российская команда в заключительном матче группового этапа встретится со сборной Уругвая. Встреча пройдет в Самаре и начнется в 17:00 по московскому времени.

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