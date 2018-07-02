В честь Дзюбы назвали ребенка

Семья из Екатеринбурга назвала новорожденного малыша в честь нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы после победы российской команды над Испанией в 1/8 финала чемпионата мира. Об этом сообщает 66.ru.

По словам мамы малыша, ребенка, родившегося за полтора часа до матча сборной, планировали назвать Мироном. Тем не менее, после того как россияне переиграли испанцев в серии послематчевых пенальти, отец мальчика Олег Дзюба предложил назвать ребенка Артемом в честь 29-летнего нападающего.

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Дзюба стал автором единственного гола россиян в матче с Испанией. На 41-й минуте встречи форвард сравнял счет, реализовав 11-метровый. После того как основное время и два дополнительных тайма победителя не выявили, сборная России обыграла испанцев в серии пенальти со счетом 4:3.

В 1/4 финала турнира Россия сыграет с Хорватией. Матч пройдет в Сочи 7 июля. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

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