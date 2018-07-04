«Зенит» вернет Дзюбу

Нападающий сборной России Артем Дзюба, в минувшем сезоне выступавший за тульский «Арсенал» на правах аренды, вернется в петербургский «Зенит». Об этом главный тренер команды Сергей Семак сообщил в интервью «Матч ТВ».

«Никаких вопросов нет, только если у него что-то изменится. Я жду Артема в команде. Мы общались, готовы работать во благо команды. Он должен делать максимум со своей стороны, я — со своей. Так что он возвращается», — сказал Семак. Он также добавил, что на чемпионате мира Дзюба делает все, чтобы прибавлять от игры к игре.

29 мая на официальном сайте «Зенита» появилась информация о назначении Семака главным тренером команды. Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на год.

Дзюба подписал контракт с «Зенитом» в феврале 2016 года. За два сезона в 43 матчах Российской футбольной премьер-лиги он забил 14 голов. В начале 2018-го нападающий на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». На его счету шесть мячей в десяти играх.

На данный момент футболист выступает на чемпионате мира по футболу в составе сборной России. В четырех матчах он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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