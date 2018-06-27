В «Спартаке» открестились от Дзюбы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера признался, что не видит нападающего сборной России Артема Дзюбу в составе московской команды в следующем сезоне. Об этом сообщает «Российская газета».

«Дзюба в "Спартаке"? Нет, у меня есть Зе Луиш», — заявил Каррера. Вместе с тем итальянец назвал Дзюбу сильным футболистом и сравнил его с другим российским нападающим Федором Смоловым: «Это два абсолютно разноплановых игрока. И оба очень сильны. Они могли бы выходить на поле вместе. Думаю, это была бы очень сильная связка. А кто из них сильнее на данный момент — не берусь говорить».

Каррера возглавляет «Спартак» с 2016 года. Под его руководством красно-белые выиграли золото Российской футбольной премьер-лиги в сезоне-2016/17 и стали обладателями Суперкубка России.

Дзюба выступал за красно-белых с 2006-го по 2015 год. За это время его дважды отдавали в аренду: сначала — в «Томь» в 2009 году, затем — в «Ростов» в 2013-м. За «Спартак» нападающий провел 105 матчей и забил 25 голов. В феврале 2016 года Дзюба подписал контракт с питерским «Зенитом». В начале 2018 года на правах аренды он перешел в тульский «Арсенал». В десяти играх он забил шесть голов.

В настоящий момент Дзюба выступает на чемпионате мира по футболу в составе сборной России. В трех матчах он забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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