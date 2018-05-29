«Зенит» назначил российского тренера

Бывший наставник «Уфы» Сергей Семак назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение специалиста с сине-бело-голубыми рассчитано на два года с возможностью продления еще на год. Пресс-служба «Зенита» поздравила Семака с возвращением в Петербург и пожелала удачи в качестве главного тренера.

Другими кандидатами на пост тренера «Зенита» назывались Маурицио Сарри, работающий с «Наполи», тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт» и Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера».

Семак — первый с 2009 года российский тренер, возглавивший «Зенит» на постоянной основе. В 2014-м он руководил командой в качестве исполняющего обязанности. Последним до него российским специалистом, тренировавшим «Зенит» в полноправном статусе, был Анатолий Давыдов, он занимал этот пост до прихода итальянца Лучано Спаллетти в конце 2009-го.

В бытность футболистом Семак выступал за «Зенит» с 2010 по 2013 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2010, 2011/12) и выиграл Суперкубок страны (2011).

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