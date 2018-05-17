«Зенит» нацелился на бывшего тренера «Реала»

Питерский «Зенит» назван в числе клубов, которые готовы поспорить за кандидатуру испанского специалиста Рафаэля Бенитеса. Об этом сообщает британское издание Evening Standard.

Отмечается, что желающим заполучить Бенитеса придется заплатить его нынешнему клубу «Ньюкаслу» семь миллионов евро. Пригласить 58-летнего испанца рассчитывает «Вэст-Хэм Юнайтед». В то же время Бенитес, по данным издания, предпочитает остаться в Англии.

13 мая стали известны кандидаты на пост главного тренера питерского клуба. Среди них Маурицио Сарри, работающий с «Наполи», тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Марсело Гальярдо из аргентинского «Ривер Плейт», португалец Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера», а также бывший футболист «Зенита» и нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак.

В этот же день, 13 мая, «Зенит» официально покинул итальянский тренер Роберто Манчини. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Зенит» остался без Лиги чемпионов на следующий сезон. По итогам Российской футбольной премьер-лиги петербургский клуб занял пятую строчку турнирной таблицы.

Бенитес возглавлял мадридский «Реал» в сезоне 2015/2016. Наибольших успехов испанец достиг вместе с английским «Ливерпулем», тренером которого он был с 2004 по 2010 год. В 2005 году, обыграв в финале итальянский «Милан». «Ливерпуль» под руководством Бенитеса стал обладателем кубка Лиги чемпионов.

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