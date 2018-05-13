В «Зените» проговорились об именах возможных тренеров

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев встретился с миллионным зрителем матчей клуба в сезоне 2017/2018 Иваном Заманковым и рассказал о кандидатах на пост главного тренера команды. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Малафеев поздравил, вручил автомобиль. Это было очень приятно, даже где-то до слез. Ну и, конечно, шепнул пару секретов, один из которых с удовольствием расскажу», — поделился Заманков.

По его словам, руководство клуба рассматривает кандидатуры следующих специалистов: тренер «Наполи» Маурицио Сарри, тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, Марсело Гальярдо, возглавляющий аргентинский «Ривер Плейт», португалец Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера», а также бывший футболист «Зенита» и нынешний наставник «Уфы» Сергей Семак.

Ранее 13 мая стало известно, что Роберто Манчини официально оставил пост главного тренера питерской команды. Специалист и руководство клуба расторгли контракт по обоюдному согласию сторон и без выплат компенсаций.

12 мая Football Italia сообщила, что Манчини уйдет из «Зенита» ради работы наставником сборной Италии. По информации издания, итальянец отказался от положенных ему по контракту с российским клубом 13 миллионов евро.

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